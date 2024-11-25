Специялне понуканє – комплет штирох сликовнїцох до пакецикох

НОВИ САД –НВУ „Руске слово” видало штири нови сликовнїци, котри од нєшка на попусту у комплету (з паперовим мещком), а буду коштац лєм 1.000 дин.

Слово о сликовнїцох „Числа” (3-10 роки) Наташи Еделински Миколка (тексти), Ивани Бучко (илустрациї), „Здравканє то красне воспитанє” (4-12 роки), Ирини Гарди Ковачевич (тексти), Мариї Ковачевич (илустрациї), „Карпатски шаркань” (3-7 роки) Олени Планчак-Сакач (тексти), Младена Хаджича (илустрациї) и „Єдначини през бависко” (6 – 12 роки) Оксани Мудри Недич (тексти), Александри Русковски (илустрациї).

Од пондзелку, 25. новембра, тирва велька новорочна акция до 30% попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на шицки кнїжки будзе тирвац по 6. януар 2025. року.

Кнїжи НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.