Нови укладаня до Общого шпиталю и Дому здравя у Вербаше

ВЕРБАС – Общи шпиталь у Вербаше достанє вецей як 62 милиони динари за набавянє новей и замену старей опреми заключене на схадзки Покраїнскей влади, котру водзела предсидателька Мая Ґойкович.

Тиж, Институт за здравствену защиту дзецох и младежи Войводини достанє нову медицинску опрему вредносци скоро 75 милиони динари, а шпиталь у Сримскей Митровици набави нову опрему вредну вецей як 50 милиони динари. Принєшени и заключок спрам котрого шпиталь у Кикинди набави нову медицинску опрему за коло 15 милиони динари.

За Специялни шпиталь Баня Канїжа видвоєне шейсц милиони динари, за Специялни шпиталь за регабилитацию Термал у Врднику пейц милиони динари, а Специялни шпиталь за психиятрийски хороти Др Славолюб Бакалович у Вершцу достанє коло 22 милиони динари.

Же укладаня до здравственей системи Войводини оставаю приоритет Покраїнскей влади шведоча и одлуки по котрих значни средства за набавку опреми доставаю заводи за явне здравє у Суботици и Кикинди, як и 14 доми здравя.

За Дом здравя Велько Влахович Вербас будзе видвоєне 1.668.000 динари за набавку стоматолоґийного карсцеля. Дом здравя у Суботици достанє 10 милиони динари, Дом здравя у Ириґу 20 милиони динари, а Дом здравя у Старей Пазови достанє 9 милиони динари. Дом здравя у Руми достанє коло 14 милиони динари, а Дом здравя у Бачкей Тополї 8 милиони динари.

Тиж, опредзелєне и 2,1 милиони динари за финансованє и софинансованє трошкох превозу школярох стредньошколского возросту котри путую од места пребуваня по школу и назад, на релациї насельох општини Мали Идьош – Вербас.