Шпивацка ґрупа наступела на Паличу

ПАЛИЧ – Шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици пондзелок, 13. октобра, наступела на манифестациї „Слункова єшень” на Паличу.
Програма була преткана зоз музику, шпиванку, танцом и друженьом.
