Шпивацка ґрупа наступела на Паличу

автор И. Гарди
автор И. Гарди 9 Опатрене

ПАЛИЧ – Шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици пондзелок, 13. октобра, наступела на манифестациї „Слункова єшень” на Паличу.

Програма була преткана зоз музику, шпиванку, танцом и друженьом.

