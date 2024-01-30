Спорт у 2023. року: змагательни возбудзеня и ювилеї

Прешли рок, кед слово о спорту, бул богати. То ше окреме одноши на младих атлетичарох хтори призначели замерковани успихи на змаганьох. То мож повесц и за каратистох, гоч слово о наймладших катеґорийох. Зрадовал нас успих Русину Русина, як и успих хтори пред даскелїма роками призначела Искра кед бавела бараж за уход до висшого ранґу. Заш лєм, нє удало ше прекрочиц тоту високу ґарадичу, гоч екипа мала и додатни мотив – преслава 100-рочнїци иснованя Клубу. Спортски бависка „Яша Баков” дзекуюци упартосци орґанизаторох и спонзорох орґанизовали свойо турнири

Статистично спатрене – резултати исти як и по тераз. Любителє спорту мали дакус вецей адреналину, обчековали вецей, алє… Нє зисцело ше. Сни о векших успихох на спортских теренох и далєй остали як досяги хторим ше треба наздавац.

ИЩЕ ВШЕ ТАНЦУЄМЕ „ФОДБАЛСКИ ТАНҐО”

Закончена єшеньска часц першенственей сезони 2023/24. року. Посцигнути резултати наших фодбалских клубох потвердзую вецей присловки. Нє споминаюци их, успих, лєбо нєуспих фодбалерох ше повторює, лєм же ше меня мено клуба. То найобачлївше при екипох ФК „Русин” и ФК „Искра”. Стаємни уровень, як указую резултати, посцигує лєм ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

После трицец одбавених колох у прешлей сезони (2022/23. року), Дюрдьовачанє закончели на пиятим месце. Статистика нє була подла, велї би поведли же обчековали и лєпшу. Но, як то у фодбалу, окрем сцелосци, упартосци и анґажованя, вельо того завиши и од щесца. Можебуц же би чолни у екипи поведли же требало вецей робиц, озбильнєйше тренирац… У каждим поглядзе, мож повесц же успих задоволююци.

На остатнїм стретнуцу тей єшенї Бачка як госц у Степановичеве победзела домашню екипу ФК „Омладинац” зоз резултатом 2:1. Бачка на шестим месце на таблїчки. Кед ше поровна податки зоз прешлей сезони и тераз на концу тей полусезони, мож повесц же обчековац би исти резултати.

Як и Русин, и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова преславел сторочнїцу од снованя. З тей нагоди, того дня отримани два приятельски стретнуца. Перше стретнуце було медзи пионирами домашнього клубу и ФК „Червена гвизда” зоз Беоґраду. У централним термину ревиялне стретнуце одбавели сениоре Фодбалского клубу „Бачка 1923” и комбиновани состав ФК „Спартак Ждрепчева крв” зоз Суботици.

На концу прешлей сезони Русин направел одлични, позарядови резултат. У трицец колох двацец штири раз славел побиду, мал шейсц нєришени резултати на стретнуцох и анї єдно страцене. Русинов напад функционовал як годзинка, бавяче дали 103 ґоли, а у охрани були „тварди орех” шицким екипом, бо прияли лєм осемнац ґоли. У „плусу” були аж 85 ґоли и зоз 78 бодами були на другим месце на таблїчки. Прави резултат за означованє велького ювилею – 100 роки иснованя Клубу, хтори ше шветочно означело на початку новей сезони.

Екипа ше пласовала до баражу за уход до Войводянскей лиґи, но як ше указало, випатра же щесце дакус обрацело хрибет русиновцом. Обидва баражни стретнуца процив екипи ФК „Дюрдїн” страцели зоз 2:1. На концу тей полусезони, после петнац колох, Русин призначел два побиди, пейц нєришени стретнуца и осем страцени. Дали двацец, а прияли трицец шейсц ґоли. З другима словами, у „минусу” су шеснац ґоли. Освоєли єденац боди и у тей хвилїки су на предостатнїм, 15. месце на таблїчки.

Пред пар роками зме ше радовали велькому успиху ФК „Искра”, як цо зме того року кед слово о Русину. Нє удало им ше, а потим призначуєме исту приповедку як и зоз Русином.

На концу прешлей сезони, после одбавених двацец осем колох, екипа призначела лєм дзевец побиди, три нєришени резултати и шеснац страцени стретнуца. Були на єденастим месце зоз трицец бодами.

По початок новей сезони (2023/24. року) поставени нови тренер Веселин Вукадинович, а приведзене и помоцнєнє. Од початку новей сезони, резултати на концу єшеньскей часци гуторя – Искра ма вельо лєпшу статистику. Одличну.

СТО РОКИ РУСИНА

У тераз уж прешлим року у Руским Керестуре шветочно бул означени вельки ювилей ФК „Русин” – 100 роки од снованя. През рижни змисти, углавним змагательни, ювилей бул означовани през цали рок.

Централна преслава ювилею була отримана концом септембра. З тей нагоди перше отворена вистава фотоґрафийох зоз прешлих часох Клубу, припознаньох и погарох хтори освоєни на числених стретнуцох, а потим отримана и промоция моноґрафиї „100-рочнїца Фодбалского клубу „Русин” (1923–2023) – 13 секциї Спортского дружтва у словох и фотоґрафийох” у виданю Туристичного здруженя Руски Керестур, Месней заєднїци Руски Керестур и Новинско-видавательней установи „Руске слово”. Моноґрафия представя єдинствене виданє з оглядом же на єдним месце обєдинює шицки спортски секциї у Керестуре хтори исновали у остатнїх 100 рокох. У публикациї, попри Фодбалского клубу представени и – хлопски и женски рукомет, гокей на трави и ляду, штреляцтво, ватерполо, Конїцки клуб, столни тенис, бодибилдинґ, карате, риболов и атлетика.

Потим отримана Шветочна скупштина ФК „Русин” на хторей присуствовали числени госци зоз швета спорта и политичного живота. На Шветочней скупштини ФК „Русин” уручени єденац припознаня присутним поєдинцом хтори вецей як 20 роки активно участвовали у афирмациї и розвою фодбалу и Фодбалского клубу у Керестуре.

Потим на Ярашу одбавени ревиялни стретнуца у трох возросних катеґорийох помедзи екипох вичних ривалох – домашнїм ФК „Русин” и коцурским ФК „Искра”.

Найвекше интересованє було за стретнуце екипох ветеранох, насампредз же го бавели ветеранє спомнутих клубох. Коцурци ше заш лєм лєпше тримали и виборели побиду з резултатом 5:4. А после додзельованя припознаньох, медальох и побиднїцкого погару, вешелєнє з музику на Ярашу предлужене до позних ноцних годзинох.

РУКОМЕТ И АТЛЕТИКА

У рамикох Рукометного клубу „Русин” вєшенї 2023. року почал упис нових членох, за хлапцох и дзивчата од 1. по 8. класу основней школи, як и за младих штредньошколского возросту. Тренинґи отримую лиценцовани тренере Сабина Планчак и Нада Сабадош, на чию инициятиву и порушани упис.

У тей хвильки у рамикох РК „Русин” тренираю вкупно коло 20-еро дзеци, мишана ґрупа, возросту од 3. класи основней по 4. класу штреднєй школи. И Нада и Сабина лиценцовани тренере – Нада пейц роки тренирала рукомет за Червинку, док рукометни успихи Сабини Планчаковей нє потребне окреме визначовац, з оглядом же є у тим спорту полни 20 роки.

Кед слово о сениорскей екипи, рукометаше Русину ше змагаю у новоформованей Войводянскей лиґи ґрупа А, а у лиґи єст ище осем екипи. То клуби зоз богатшу резултатску традицию и вельо озбильнєйшим рукометним кадром, а то – Србобран, Кляїчево, Єдинство (Бочар), Червинка 2, Борац (Бачки Ґрачац), Ґрафичар (Бездан) и Обилич (Нови Кнежевац).

Керестурскому РК „Русин” би було цалком досц кед би лєм предлужел континуитет бавискох, та гоч би резултат бул и у другим плану. Атлетичаре Русину, на чолє зоз наставнїцу Саню Еделински, и далєй призначую позарядово резултати. И того року були отримани атлетски кампи хтори очиглядно прави рецепт за посцигованє позарядових резултатох. Прето, и пре вельку любов ґу тому спорту, у тим року на атлетским нєбе заблїсли мена Дюли Фаркаша, Анастасиї Пекич, Маши Дудаш, Маши Ковачевич, Зари Малацко, Адрияни Штранґар, Валентини Надь,Тадея Виславскового, Елени Ґолубович, Ели Колєсар и Катарини Дудаш.

На традицийней манифестация „Улїчне обегованє Городу Зомбору”, хтора отримана з нагоди Дня ошлєбодзеня Зомбору, участвовали и члени Атлетского клубу „Русин”. З тей нагоди, у катеґориї дзецох шестих класох основней школи, 2. место завжал Дюла Фаркаш, док у катеґориї дзецох трецих класох, 3. место освоєла Анастасия Пекич.

Окрем Анастасиї и Дюли, замерковани резултати призначели и Маша Дудаш, Маша Ковачевич, Зара Малацко, Адрияна Штранґар, Валентина Надь и Тадей Виславски.

Дахто би гварел – „мала атлетска грудка”, алє така же уж указує вельки потенциял и успих хтори им предстої.

СПОРТСКИ БАВИСКА „ЯША БАКОВ”

Дзекуюци упартосци и велькому ентузиязму управи Спортских бавискох „Яша Баков”, а тиж так и велькей сцелосци учашнїкох на турнирох, и того року були отримани вецей турнири.

Кед ше вежнє до огляду же шицки отримани дзекуюци власним способносцом и спонзором, муши ше припознац же и тот рок за Бависка бул успишни.

Финасийни проблем Спортских бавискох нє єдини хтори терхує тоту нашу спортску манифестацию. Обачлїви и проблем интересованя, бо є вше менше при младих. Вше чежше назберац екипу.