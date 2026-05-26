Катарина Варґа треца на Спортскей олимпияди Войводини 2026

НОВИ САД – У Новим Саду 20. мая отримана 10. Спортска олимпияда школскей младежи Войводини 2026.
Змаганє облапяло 14 спортски дисциплини, а участвовали коло 6 тисячи школяре, представнїки школских спортских союзох и орґанизацийох.
Од вкупно 374 приявених за змаганє у джудоу котре отримане на Спенсу, 229 були хлопски змагателє, а 145 женски. Того дня участвовали и школяре зоз шицких основних и стреднїх школох зоз Вербасу, котри ше змагали у вецей возросних катеґорийох и катеґорийох чежкосци. З
Єдна зоз змагателькох була и школярка Основней школи 20. октобер Катарина Варґа. Вона ше змагала у I катеґориї школяркох до 44 килограми, и завжала треце место.