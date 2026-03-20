Спортски бависка Яша Баков – кошарка 3 на 3

автор В. Вуячич
ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 29. марца на XXXV Спортских бавискох Яша Баков будзе отримане екипне змаганє у кошарки 3 на 3, и поєдинєчне у руцаню тройкох.

Початок змаганя на 9 годзин у Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

