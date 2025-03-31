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Спортски бависка Яша Баков – кошарка

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 9 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 6. априла у рамикох XXXIV Спортских бавискох Яша Баков будзе отримане екипне змаганє у кошарки 3 на 3, и поєдинєчне у руцаню тройкох.

Початок змаганя на 9 годзин у Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

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