XXXIV Спортски бависка „Яша Баков” – отримане змаганє у столним тенису

КОЦУР – У спортскей гали у Основней школи Братство єдинство, всоботу, 19. юлия отримане змаганє у столним тенису у рамикох XXXIV Спортских бавискох Яша Баков.

Зишли ше пейц екипи: Спорстке дружтво Русин з Руского Керестура, РКЦ з Нового Саду, КУД Тарас Шевченко з Дюрдьова и домашнї, ФК Искра зоз Коцура.

Бавело ше по Берґеровей системи, кажде з каждим, a найуспишнєйша була екипа зоз Шиду.

Спортски бависка у Коцуре орґанизовани каждого року, алє ше столни тенис прешлого викенду ознова бавело после велїх рокох.

Орґанизаторе змаганя були ФК Искра и Коцурске здруженє младих КУМ, а турнир финансийно помогли Покраїнски секретарият за младеж и спорт як и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци Войводини.