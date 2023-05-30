Спортски бависка „Яша Баков” – змаганє у одбойки

ДЮРДЬОВ – У Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове внєдзелю, 28. мая отримане змаганє у одбойки у рамикох 32. Спортских бавискох ,,Яша Баков”.
Участвовали штири екипи: КУД ,,Тарас Шевченко” I, КУД ,,Тарас Шевченко” II, РКЦ Нови Сад и СД ,,Русин” Руски Керестур. Бавело ше по системи кажде зоз каждим.
Конєчни пласман:
1. место СД ,,Русин” Руски Керестур
2. место КУД ,,Тарас Шевченко” II
3. место РКЦ Нови Сад
4. место КУД ,,Тарас Шевченко” I
По законченим змаганю, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” було преглашенє побиднїкох и додзельованє подзекованьох.
Шицких учашнїкох привитали член Управного одбору дюрдьовского Дружтва Микола Кухар и предсидатель Спортских бавискох ,,Яша Баков” Иван Папуґа.