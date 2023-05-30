ЗдруженяРутенпресСпортТексти

Спортски бависка „Яша Баков” – змаганє у одбойки

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 79 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове внєдзелю, 28. мая отримане змаганє у одбойки у рамикох 32. Спортских бавискох ,,Яша Баков”.

Участвовали штири екипи: КУД ,,Тарас Шевченко” I, КУД ,,Тарас Шевченко” II, РКЦ Нови Сад и СД ,,Русин” Руски Керестур. Бавело ше по системи кажде зоз каждим.

Конєчни пласман:

1. место СД ,,Русин” Руски Керестур

2. место КУД ,,Тарас Шевченко” II

3. место РКЦ Нови Сад

4. место КУД ,,Тарас Шевченко” I

По законченим змаганю, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” було преглашенє побиднїкох и додзельованє подзекованьох.

Шицких учашнїкох привитали член Управного одбору дюрдьовского Дружтва Микола Кухар и предсидатель Спортских бавискох ,,Яша Баков” Иван Папуґа.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Катьов и Морисов рандеву на побрежю рики од...

Одбор за образованє отрима першу схадзку

Нєшка промоция кнїжки „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая

Манифестация Ноц музейох у Чуроґу

За викенд мото стретнуце у Коцуре