Екипно освоєне перше место у сектору

ПИНЬВИЦ – На озеру Пиньвиц внєдзелю 22. юния отримане змаганє у спортским риболову на фидер екипно (Method Feeder).

На тим змаганю участвовали 24 учашнїки хтори були подзелєни до штирох секторох – А, Б, Ц и Д.

На тим змаганю у екипи 2xБ змагали ше Стефан Бранкович зоз Руского Керестура и Мартин Блажек зоз Пиньвиц и зазначели одлични резултат, дзе зоз влапену вкупну чежину од 65,390 килоґрами завжали 1. место у Б сектору.

Вкупна чежина риби хтору змагателє налапали була: 275,675 килоґрами.

Орґанизатор змаганя у спортским риболову на фидер екипно бул УСР„Шаран” зоз Пиньвиц.