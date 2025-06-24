Екипно освоєне перше место у сектору

ПИНЬВИЦ – На озеру Пиньвиц внєдзелю 22. юния отримане змаганє у спортским риболову на фидер екипно (Method Feeder).
На тим змаганю участвовали 24 учашнїки хтори були подзелєни до штирох секторох – А, Б, Ц и Д.
На тим змаганю у екипи 2xБ змагали ше Стефан Бранкович зоз Руского Керестура и Мартин Блажек зоз Пиньвиц и зазначели одлични резултат, дзе зоз влапену вкупну чежину од 65,390 килоґрами завжали 1. место у Б сектору.
Вкупна чежина риби хтору змагателє налапали була: 275,675 килоґрами.
Орґанизатор змаганя у спортским риболову на фидер екипно бул УСР„Шаран” зоз Пиньвиц.