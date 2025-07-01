Средства достали шейсц проєкти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна, осма схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох отримана вчера, 30. юния, прейґ Зум платформи, а главна тема було розподзельованє средствох прилапеним проєктом по Конкурсу за софинансованє младежских проєктох у 2025. року.

На схадзки одлучене же од дзевец проєктх хтори сцигли на Конкурс, средства достаню шейсц.

РКЦ за проєкт „Прадки у Матки” достал 70 тисячи, а за проєкт Титлованє филмох 50 тисячи динари. Pact Ruthenorum тиж достал средства за два проєкти – 125 тисячи динари розподзелєни за Медзинародни волонтерски камп 2025, а 45 тисячи розподзелєни за Мултимедиялну манифестацию младих „Дньовка 2025”. СОФИА достала 35 тисячи за проєкт Проєктне финансованє – умрежованє, а дюрдьовске Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” достало средства за проєкт „Алога Дюрдьов” у суми од 75 тисячи динари.

Проєкти Коцурского здруженя младих Стретнуце младих Руснацох, КПД ДОК Нови Сад 15. Коцурска чуточка и Форума младих Рускей матки Медзинародне култуно-образовно наукове сотруднїцтво нє достали средства, а обгрунтованя буду благочасово презентовани шицким апликантом.