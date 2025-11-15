Средства по конкурсу достал и Национални совит Руснацох

Национални совитРутенпресТексти

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци принєсол ришенє о розподзельованю буджетних средствох по Конкурсу за финансованє и софинансованє активносцох, програмох и проєктох националних совитох националних меншинох у обласци основного и штреднього образованя у Автономней покраїни Войводини за 2025. рок – дотированє пририхтованя и виробку тестох и задаткох на меншинских язикох.

Определєни средства з Конкурсом виноша 600.000 динари, у обласци основного образованя 470.000,00 динари и 130.000,00 динари у обласци шреднього образованя.

Национални совит рускей националней меншини у обласци основного образованя достал средства од 47.241,70 динари, а у обласци штреднього образованя 17.486,57 динари.

