Сримци нащивели Керестур на Дзень борца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє СУБНОР-а зоз Месней орґанизациї Латярак при Сримскей Митровици внєдзелю, 6. юлия, нащивели Сивец и Руски Керестур, а на вилєт до тих местох пришли з нагоди Дня борца хтори бул пондзелок, 7. юлия.

На памятнїки погинутим борцом у тих двох местох положене квеце, а у Керестуре були у Водици и Катедралней церкви св.о. Миколая, дзе их дочекал парох о. Владислав Варґа хторому ше придружел и секретар МЗ Руски Керестур Михайло Пашо. На вилєту були 17 особи зоз Сримскей Митровици, Шиду, Латярку, Ердевику, а члени СУБНОР-а зоз Латярку орґанизовали тоту нащиву. Вони положели квеце на нови памятнїки Руснацом и совєтским борцом у Керестуре, як и борцом хтори погинули у Другей шветовей вони.