На „Сримскей колбасияди“ оценєти 110 колбаси

ШИД – На 27. „Сримскей колбасияди“ хтора всоботу, 10. фебруара отримана у Словацким доме у орґанизациї Здруженя „Сримска забивачка и колбасияда“ у змаганю за найлєпши сухи (ферментовани) колбаси, фахова комисия оценєла 110 колбаси.

Шампионску титулу освоєла Єлена Милєнович зоз Шиду, друге место завжал Деян Кошутич зоз Шиду, а треце Ян Петрик зоз Кисачу.

Припознаня додзелєни на шветочней вечери у Словацким доме, а як нам гварел спред орґанизатора Станислав Дєрчан, учашнїки були зоз шидскей општини и других городох як и зоз Босни и Герцеґовини и Горватскей.