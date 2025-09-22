ОЗОН МЕДИА: Паулина Рац преславела 104. родзени дзень

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Найстарша жена у Сримскей Митровици и у Сриме Паулина Рац 17. септембра преславела 104. родзени дзень, пише Озон Медиа.

Дознаваме же Паулина Пава Рацова народзена 1921. року у Бачинцох, у фамелиї Венчельовского, а до Сримскей Митровици ше приселєла 1940. року кед ше одала и засновала фамелию.

Интересантне и же Рацова 2012. року, кед єй було 92 роки достала и америцке державянство, понеже скорей того положела тест зоз анґлийского язика.

У тексту пише же 104 рочна Пава поручела младим най ше трудза буц добри, най робя чесно и най чуваю свою фамелию же то прави рецепт за длуги живот…

