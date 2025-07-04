Отримане I зашеданє Шветовей ради русинскей младежи

ЕВРОПА – Вовторок, 2. юлия на 19 годзин прейґ апликациї Зум отримане I онлайн зашеданє XII зволаня Шветовей ради русинскей младежи (ШРРМ). Присутни були предсидателька Светлана Бойчук (Румуния), подпредсидатель Александер Гричко (Словацка), Яна Томкова (Ческа), Срдян Ґовля (Сербия) и Иван Лїкар котри одменєл Матея Бурчака (Горватска) на його вимогу, и цо єдногласно прилапене.

Иван Лїкар отворел зашеданє и предложел Дньови шор котри члени Ради прилапели, а було шейсц точки: 1. Читанє и прилапйованє записнїка зоз XII Шветового форуму русинскей младежи; 2. Виберанє секретара ШРРМ; 3. План роботи ШРРМ за период 2025/2027. рок; 4. Отверанє Фейсбук и Инстаґрам профилу ШФРМ; 5. Термини отримованя зашеданьох ШРРМ; и 6. Рижне.

За секретара вибрани Иван Лїкар. З оглядом же по Статуту ШРРМ зоз 2004. року, така функция нє предвидзена, Лїкар предложел дополнєнє Статуту зоз чим би ше утвердзело обсяг роботи секретара, а по углядзе на Статут Шветового конґресу Русинох.

За план роботи ШФРМ предложене же би ше направело календар у котрим буду записани шицки важнєйши културни манифестациї/фестивали котри орґанизую Русини у каждей держави котра член ШРРМ.

Члени ШРРМ одлучели же потребне отвориц профил на дружтвеней мрежи Фейсбук и Инстаґрам, за редактора вибрани Александер Гричко, а члени Ради треба же би му посилали вистки зоз своїх жемох котри вон будзе публиковал.

Попри того же иснує пракса отримованя зашеданя два раз рочнє вєдно зоз зашеданьом Шветовей ради Шветового коґресу, у Румуниї и Горватскей, прилапени и предклад же би ше на кажди два мешаци отримовало онлайн зашеданє.

У точки рижне було слова о потреби реґистрациї предсидательки ШРРМ у Министерстве у Словацкей, предкладу орґанизованя стретнуца младих ШРРМ у януару у Новим Орахове, одходу Сербско-горватскей делеґациї Форуму младих на 14. Русинску ватру у Малим Липнику (Словацка) як и о контактованю членох Шветовей ради Конґреса зоз Польскей, України и Америки и Канади же би дали предклад за члена ШРРМ з оглядом же їх делеґациї нє пришли на ШРРМ до Букурешту.

Шлїдуюце онлайн зашеданє плановане за початок септембра котре будзе пририхтуюце за ШРРМ наживо у Старих Янковцох у рамикох манифестациї Кед голубица лєцела.