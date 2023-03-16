Стабилизовани прицисок води

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє Руского Керестура нєдавно мали проблем зоз стабилним прициском води, у цалим валалє бул слабши прицисок води, а у дзепоєдних часцох валалу скоро же ю анї нє мали.

Початком того мешаца мушело ше заменїц стару пумпу и положиц нову на главней студнї Б1, котра иншак и приоритетна, прето же є ма найвекши капацитет. Тиж так ше мушело заменїц и фреквентни реґулатор, а попри того ришовало ше и два векши гавариї, после чого и ришени цали проблем зоз прициском води.

Коло тей ситуациї огашела ше и о.д. директора ЯКП „Руском”, Биляна Ковачевич и гварела же слабши прицисок води у цалим валалє бул пре гаварию на водоводней мрежи.

Керестурци ше поносую на слабши прицисок води уж пол рока, а критична ситуация настала пред двома тижнями. Шлїдом подїйох о нємилей ситуациї ше озбильно розправяло и на дружтвених мрежох цо документоване зоз фотоґрафиями и знїмками, а вшелїяк же цалосна ситуация виволала вельке нєзадовольство и бриґу при трошительох.

Зоз ЯКП Руском наявюю и подрагшенє услугох за дистрибуцию води и одвоженє шмеца, цо будзе звекшане за 10% и то будзе на рахунку за мешац април. Нови цени других услугох буду ше применьовац од 13. априла, од котрих даєдни нє меняни од 2016. року.