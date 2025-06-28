Колеґиня хтора роби на подкасту за креативносц – престала знїмац. Нє ма моци у тих обставинох то робиц. Нє хвилька.

Колеґа хтори роби на подкасту о музики – од 1. новембра нє знїма нови епизоди. У тих обставинох му нє до бешеди о таких темох.

Колеґинї хтори маю подкаст о насилстве над женми – одкладали емитованє даскелїх епизодох. Сцели допринєсц бойкоту, а и роздумовали же гоч яки най тоти теми важни, можебуц, нє хвилька бешедовац о родно сезнитивним язику кед, наприклад, ґенерални протест.

У глави ми думка: держава нам нє роби, система нам нє роби, а у нашим подкасту бешедуєме о тим цо єсц же бизме були ментално добре?

Нє, благам ше. Менталне здравє важне. Поготов, у ситуациї у хторей жиєме.

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Мам заказану психотерапию, вовторок на 17:45 годзин. Вовторок? Забула сом же вовторками на 18 годзин блокираме крижни драги пре вимаганє же би ше розписало виберанки. Праве того вовторку блокаду премесцели на 19 годзин. Бежим после психотерапиї на крижну драгу. Блокада на другей крижней драги. Бежим на другу.

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Пошла сом на йоґу. Гвари нам инструкторка: „Слухайце звуки коло себе. Пробуйце обачиц цо вецей звуки. Нє дзельце их на подли або добри, лєм их обачце”. Подумуєм: ,,Будз ту, ту зме тераз, слухай звуки, присутни зме”.

*

Сцигла сом на блокаду. Нє мам нїч. Анї пищалку, анї бедж, замурцана сом, бежала сом зоз роботи по дзецко, зоз дзецком на фамелийни тренинґ, з тренинґу на психотерапию, а з психотерапиї на крижну драгу.

Алє кед авто рушел по дражки коло тих цо блокираю, коло дзецох – станула сом опрез нього. Нє прейдзеш. Ту сом, присутна.

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Читам кнїжку єдней психолоґинї. Пише: ,,Можеш чувствовац и єдно, и друге. И тото и тото. И задовольство и страх. И радосц и любомору. И жалосц и довириє до правилносци своєй одлуки”. Та так и ми. Жиєме у протестох уж коло пол рока.

Можеме ше чувствовац вичерпано и жалосно. Вичерпано и полни з надїю. Жалосно и бесно. Радосно и бесно. Розумовац чи тото цо робиме у тих обставинох ма смисла. Алє, думам же поента поробиц свою роботу, та пойсц на блокаду. Бавиц ше з дзецком у парку, та пойсц на блокаду. После психотерапиї тиж пойсц на блокаду.

Поента же зме ту. Важне буц ту. Нє важне чи 15 чи 65 минути. Чи на каждей блокади, чи раз до тижня. Алє, важне буц присутни.

Становиска у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”