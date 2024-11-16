Станул Нови Сад на 14 минути

НОВИ САД – У Новим Садзе зоз акцию „Застань Нови Садзе” гражданє глєдали одвичательносц пре настрадали 14 особи кед ше 1. новембра звалєло надкрице на уходзе до Желєзнїцкей станїци.

На 11:52 до 12:06 застановели ше людзе на улїцох, а опрез Желєзнїцкей станїци Нови Сад розцагнуте чарне платно и пущени 14 чарни балони до воздуху преношa домашнї и страни медиї.

Кед ше 1. новембра звалєло надкрице на Желєзнїцкей станїци настрадали 14 особи и три чежко покалїчени. Министер инфраструктури Ґоран Весич тераз 5. новембра задзековал на фукциї министра. Вишлїдзованє о нєщесцу на гайзибанскей станїци ище тирва, У висшим явним тужительстве у Новим Садзе до тераз випитане вецей як 60 особи.