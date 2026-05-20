Старша фолклорна ґрупа идзе на Покраїнску смотру

КУЛА – У Културним центре у Кули, 17. мая отримана 65. Зонска смотра дзецинскей музичней-фолклорней творчосци, на хторей наступели и три ґрупи фолклорней секциї Дома култури з Руского Керестура, а пласман на Покраїнску смотру виборела найстарша фолклорна ґрупа.

На манифестациї хтора уж децениями збера наймладших чуварох традициї и народного скарбу, наступели дзецински ансамбли зоз општинох Зомбор, Оджак, Вербас и Кула.

На смотри виведзена трицец єдна точка, а спред керестурского Дома култури наймладша фолклорна ґрупа наступела зоз танцом Ишло дзивче по воду, фолклораше штреднєй возростней ґрупи одтанцовали танєц Дунаю, Дунаю док ше найстарши представели зоз хореоґрафию Руски танци. Праве Руски танци оможлївели найстаршим фолклорашом пласман на Дзецински покраїнски фестивал хтори будзе отримана 31. мая у Беочину.

Уметнїцка руководителька Андрея Штефанко, а фолклорашох провадзел Народни оркестер Юлиян Рамач Чамо Дома култури и його руководитель Кристиян Няради.

Селектор манифестациї бул Дамир Шиповац, дипломовани етнолоґ-антрополоґ, як представнїк Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а покровителє тей културней манифестациї були Општина Кула и Културни центер Кула.