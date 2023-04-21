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Статистика о нєплаценей роботи у обисцу

автор М. Тамаш
автор М. Тамаш 42 Опатрене

Од идуцого, 2024. року, особи хтори нє маю здравствене осиґуранє нї по якей основи, здобуваю право на здравствене осиґуранє по основи нєплаценей роботи у обисцу.

Виглєдованє економскей вредносци нєплаценей роботи у обисцу и нєплацених услугох у заєднїци на локалним уровню, хторе прешлого року запровадзене на 350 випитованих женох у Кули, Зомборe, Вербаше, Бачу, Бачкей Паланки и Беочину указало же би мешачни заробок ґаздинї, нєзанятей жени хтора роби дома у обисцу, бул 72 000 динари. Така би була вредносц єй роботи кед би жена за свою роботу була плацена по тарґовищних ценох, а до суми мешачней плаци од 72 000 динари пришло ше през виглєдованє Академиї женского поднїмательства зоз Нового Саду, хторе зробене у рамикох проєкту „Од нєплаценей по плацену и видлїву женску роботу”.

Рахунок направени так же вжата штредня тарґовищна цена за роботу на годзину найчастейших роботох у обисцу,  хтора коло 600 динари и помножена є зоз 4 годзинами дньово, кельо жени штреднє препровадза у нєплаценей роботи у обисцу.

Тот проєкт потримали Аґенция Зєдинєних нацийох за родну ровноправносц (UN Women) и Делеґация Европскей униї у Беоґрадзе. Виглєдованє ма вязи зоз социялнима цилями Аґенди 2030 Зєдинєних нацийох хтора на моци од 2016. року, як и зоз Стратеґию за родну ровноправносц Европскей комисиї 2020–2025, праве у периодзе кед на моци тоти два стратеґиї  у нашей жеми, а у маю 2021. року прилапени Закон о родней ровноправносци. Трибини хтори орґанизовани у општинох обрацели увагу явносци на обовязки хтори утвердзени зоз Законом о родней ровноправносци.

Виглєдованя указую же лєм 7 одсто женох поднїмательки, же лєм 16 одсто совласнїци хижи або квартеля, же 27 одсто женох маю власни авто и лєм кажда 14 жена власнїца польопривредного ґаздовства. Пиятина нєзанятих женох хтори робя нєплацени роботи нє ма здравствене и пензийне осиґуранє. Спатрена монетарна, економска и дружтвена вредносц нєплаценей роботи женох, хтора препозната як дискриминаторска пракса хтора жени доводзи до худобства, а циль зменшац и елиминовац єй обсяг и оможлївиц рефундованє трошкох нєплаценей роботи женом после розводзеня малженства.

У нашей жеми тераз актуални Закон о родней ровноправносци хтори прилапени у маю 2021. року и вон ма два ключни механїзми, а то окремни мири унапрямени на виєдначованє можлївосцох женох и хлопох и уводзенє перспективи родней ровноправносци до шицких явних политикох у шицких обласцох дружтвеного и приватного живота. Закон приноши обовязне водзенє родней статистики, уключуюци и зберанє податкох о нєплаценей роботи у обисцу.

Першираз ше як основа здравственого осиґураня припознава нєплацена робота у обисцу и нєплацена робота на польопривредним маєтку, хтору улавним окончую жени. Зоз Законом утвердзени стриктни законски обовязки орґанох явней власци, од општинскей по републичну власц, политичних, синдикалних орґанизацийох и здруженьох. Обовязки маю и дїлодавци у явним и приватним сектору, як на плану зопераня родней дискриминациї, уключуюци и сексуалне знємирйованє, як и вецей обовязки у поглядзе витворйованя правох родней ровноправносци у домену запошльованя, условийох роботи, напредованя и виплацованя заробку.

Од 31. децембра 2022. року применює ше член 50, став 3, того закона хтори гвари же Дружтво за осиґуранє нє може на основи контракту о осиґураню и/або контракту о повязаних финансийних услугох зоз осиґураньом хасновац фактор полу при обраховйованю премийох и надополнєньох хтори приводза до розликох у поєдинєчних премийох и надополнєньох. Трошки хтори ше одноша на ваготносц и положнїцке одсуство нє маю за резултат розлику у поєдинєчних премийох и надополнєньох.

Одредби членох 12, 28, 55, 58 и 66 почню ше применьовац од 1. януара 2024. року и з нїма реґуловане же ше информациї и статистични податки збера и евидентує у орґанох явней власци на шицких уровньох. Орґани явней власци обовязни на рочним уровню обявйовац административни податки о нєплаценей роботи у обисцу, хтори превежнє Завод за статистику Републики Сербиї, же би ше утвердзело учасц його вкупней вредносци у бруто домашнїм продукту. Податки буду роздзелєни по полу и старосней структури и буду доступни явносци, у складзе зоз законом.

Дзекуюци тому, од 1. януара 2024. року особи хтори нє маю здравствене осиґуранє нї по якей основи здобуваю право на здравствене осиґуранє по основи нєплаценей роботи у обисцу (водзенє обисца, старанє о дзецох, допатранє других членох у обисцу або старих), як и нєплаценей роботи на польопривредним ґаздовстве.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

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