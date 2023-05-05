Статкаром у Войводини 15 милиони динари

НОВИ САД – Польопривреднїки у Войводини можу до 29. мая конкуровац на безповратни средства од Покраїнского секретарияту за польопривреду котри и розписал конкурс за додзельованє средствох за полєпшанє статковей продукциї, а зоз котрима ше суфинансує нови орудия у обласци продукованя и преробку меса и млєка.

Циль конкурсу полєпшанє квалитету млєка и меса, звекшованє статкового фонду, занятосц членох ґаздовства котри ше занїмаю зоз статкарским продукованьом, преширйованє асортиману зоз новима продуктами, брендованє продуктох и звекшованє животного стандарду на валалу.

Зоз цильом звекшованя статкового фонду уводзи ше нова файта спонукнуца за женски целята од квалитетних яловкох на файту, квартално по 25.000 динари. Статкаре окреме задовольни зоз предкладаньом же би ше утаргло минималне количество предатого млєка од 3.000 литри за витворйованє премиї. Кажда литра кравского млєка будзе мац премию од 15 динари. Циль и наздаваня у будучносци же би ше врацела цена млєка на 80 динари по литри, плус премия од 15 динари.

Безповратни средства за потримовку инвестицийох по тим Конкурсу ше утвердзує у виношеню од 70 одсто од вкупней вредносци инвестициї. Максималне виношенє безповратних средствох по єдней прияви нє може буц векше як два милиони динари, док минималне виношенє безповратних средствох по єдней прияви виноши 200.000 динари, а буду ше припознавац лєм инвестициї котри реализовани у цеку того року.

Подробнєйши информациї мож опатриц на сайту: psp.vojvodina.gov.rs