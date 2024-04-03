Стефан Бранкович ознова найлєпши

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински, всоботу 30. марца, було орґанизоване змаганє у спортским риболову на фидер (Method Feeder).

На тим змаганю участвовало 12 учашнїкох, єденац их зоз Руского Керестура и єден учашнїк зоз Зомбора. Змагало ше пейц годзини, дзе ше по красней хвилї налапало задоволююце число прикладнїкох.

Перше место завжал Стефан Бранкович хтори влапел 96,6 кили риби дзе вкупно лапел 44 фалати, а за награду достал циґонь Даива (Daiva). Друге место завжал Дарко Чернок хтори влапел 66,7 килоґрами риби и вкупно лапел 25 фалати, а за награду достал циґонь Мавер (Maver). Треце место завжал Борис Казак хтори вкупно лапел 59,3 килоґрами риби зоз влапенима 24 фалатами, а за награду достал машинку Формакс (Formax). Штварте место на тим змаганю завжал Дарко Джуджар хтори влапел 53,9 кии риби зоз вкупно лапенима 19 фалатами, а за награду достал – три прикарми, три шкатулки вафтеру и чишляч за риби.

На соботовим змаганю у спортским риболову на фидер участвовал и найстарши учашнїк, Любиша зоз Зомбора, хтори влапел 35,3 килоґрами риби зоз вицагнутима 13 фалатами, за награду достал символични дарунок.

Награди були обезпечени за перши штири места.

На змаганю у спортским риболову вкупно влапене 510,7 килоґрами риби, цо менєй як прешлих рокох, скорейших рокох було налапане и два раз вецей. Вкупно влапене 209 фалати риби, а просекова чежина риби виношела коло 2,44 килоґрами.

Судийове на змаганю були Янко Фекете, Мирко Фекете и М. Сабо, док орґанизаторе спортского риболову на фидер були Еделински д.о.о. и Мирко Фекете.