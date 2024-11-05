Стефан Бранкович перши у Б сектору

БАЧКА ПАЛАНКА – На озеру Йошида (Josyda) у Бачкей Паланки, внєдзелю 3. новембра було отримане змаганє у спортским риболову на фидер (Method Feeder).

На змаганю у моцней конкуренциї участвовали 32 учашнїки подзелєни до осем екипох, дзе були штири сектори А, Б, Ц и Д.

У екипи ФФТНС участвовали двоме рибаре зоз Руского Керестура, Стефан Бранкович и Милан Ковачевич и екипно освоєли 3. место, док Стефан освоєл перше место у Б сектору у хторим ше змагал.

У сектору А найуспишнєйши бул Деян Максич зоз нaлапану рибу чежини 29.920 килоґрами. У сектору Б найуспишнєйши бул Стефан Бранкович налапал 30.750 килоґрами, у сектору Ц найуспишнєйши бул Стевица Бабич зоз лапену рибу чежини 24.890 килоґрами, док у сектору Д найуспишнєйши бул Милош Раин зоз лапену рибу чежини 49.600 килоґрами.

Конєчни пласман на змаганю у спортским риболову на фидер у Бачкей Паланки шлїдуюци: 1. место освоєла екипа Изотерм, друге место припадло екипи АС, док треце место освоєла екипа ФФТНС за хтору наступали Стефан Бранкович и Милан Ковачевич.

После законченого змаганя у спортским риболову на фидер, шлїдзело додзельованє наградох хторе отримане на озеру Йошида у Бачкей Паланки дзе найуспишнєйшим додзелєни погари и медалї.