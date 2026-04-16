Стефан и Мартин перши у сектору

ПИНЬВИЦ – На Змаганю у спортским риболову по парох – метод фидер, хторе було на озеру Пиньвиц, змагал ше и Стефан Бранкович зоз Руского Керестура.

Участвовали 12 екипи (24 змагателє), хтори були розподзелєни до трох секторох – А, Б и Ц.

У екипи СБ Баит були Стефан Бранкович и Мартин Блажек, вони ше змагали у Ц сектору и лапели 35.391 килоґрами риби, а то було достаточно же би завжали перше место.

На цалим змаганю налапане 176.271 килоґрами риби, а найвекши прикладнїк бул чежки 12.770 килоґрами.

Стефан и Мартин завжали перше место у сектору, а друге место на цалим Змаганю у спортским риболову у Пиньвиц. Шицки змагателє хтори завжали од першого по треце место достали погари и пригодни дарунки.

Орґанизатор Змаганя у спортским риболову бул Милош Тодорович, спред Мелеґ Баит фирми хтора була и спонзор змаганя.