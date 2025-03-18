Стефанови Афичови подаровани електрични кочик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фамелиї Афичових, вчера вечар 17. марца пририхтане приємне нєсподзиванє кед им двойо представнїки Здруженя „Пайташ зоз Драги – вожаче зоз шерцомˮ, у провадзеню зоз нашима огньогасцами, принєли електрични инвалидски кочик и подаровали го їх синови Стефанови.

Дарованє орґанизоване дзекуюци членом Добродзечного огньогасного дружтва – братом Зоранови и Деянови Иличовим и Елемирови Надьови, а донацию обезпечел Саво Миланович зоз Шведскей.

Здруженє „Пайташ зоз Драги – вожаче зоз шерцомˮ чишлї вецей як 500 вожачох камиона, пейц роки дарую пакецики дзецом своїх погинутих, або чежко хорих колеґох, а по треци раз того року орґанизовали акцию „Конвой зоз шерцомˮ кед за 14 днї, под час новорочних шветох, преходзели през цалу Сербию, та и Керестур, и дзелєли дзецом лакотки и пакецики.

У конвою, того року, по першираз нашли ше и керестурски огньогасци зоз своїм камионом, а на їх инициятиву и орґанизовани тот гумани ґест дарованя кочика.

Як потолковали предсидатель и подпредсидателька Здруженя, Владимир и Радица Блаґоєвичово, понеже Стефанови було очежано за Вилїю присц до центру валала кед ше дзелєло лакотки и пакецики дзецом, гумани вожаче му пакецик однєсли на адресу, а теди потайнє и одлучели же би го по Новим року нєсподзивали зоз електричним кочиком, хтори хлапцови тераз оможлїви лєгчейше рушанє по вонку.

Донацию за електрични кочик обезпечел Саво Миланович зоз Шведскей, хтори зоз своїма приятелями роками помага велїх людзох у Сербиї.