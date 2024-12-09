Стендап комедия за конєц Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – XXII Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” закончени всоботу, 7. децембра у Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе зоз Вечаром стендап комедиї хтори орґанизовал Драмски студио „Звонимир Павлович”, а режирал Славко Винаї.

Програма отримана у Жвератковей сали РКЦ хтора за тоту нагоду була претворена до клубского амбиєнту наступели виводзаче Стефан Вилимонович, Дьордє Пеїн, Филип Перлич и Деян Раїч, док водитель вечара бул Душан Ковачевич, тиж стендапер, хтори поряднє наступа у програмох хтори орґанизує РКЦ.

На репертоаре комичарох були хлопско-женски одношеня, автоирония, теми з популарней култури, нєзаобиходна политика, национални и локалпатриотски стереотипи, алє з миру и нє спод гранїци доброго смаку. Гоч цильна публика пред хтору звичайно наступаю спомнути учашнїки кус младша и иншакого профилу интересованьох од нащивительох Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”. Початна дистанца швидко превладана та ше по конєц опущели и шмеяли и публика и виводзаче.

На концу вечара спред орґанизатора, Фестивалу а то Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини Борислав Сакач шицким учашнїком на памятку подаровал акварели Маї Бесерминї и уж наявел шлїдуюци XXIII Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” хтори будзе на рок.