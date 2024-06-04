Штернац лїстини у Новим Саду

НОВИ САД – Гражданє Нового Саду на гласацких лїсткох мали опцию виберац єдну з 14 приявених лїстинох.

На основи 100 одсто обробеного прикладнїка хтори окончел ЦеСИД и Ипсос, найвеєцей гласи достала лїстина коалициї „Александар Вучич – Нови Сад наютре” – 53,1 одсто гласи, лєбо 46 мандати. Шлїдзи лїстина „Здружени за шлєбодни Нови Сад” – 24 одсто, лєбо 20 мандати, а на трецим месце лїстина „Руш премень” хтора освоєла 9,7 одсто гласи лєбо осем мандати.

Як ше преценює на штвартим месце по числу гласох лїстина „Героє” зоз 3,8 одсто, лєбо три мандати, а у составе новосадского парламента будзе и лїстина Союзу войводянских Мадярох хтори освоєли 1,2 одсто гласох, односно єден мандат.