Стеван Самочета нови предсидатель НСР

автор М. Джуджар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стеван Самочета зоз Коцура нови предсидатель Националного совиту Руснацох (НСР), одлучене на 39. схадзки зоз 12 од 14 гласох, на мандат по розписованє нових порядних виберанкох и конституованє нового зволаня Совиту, цо предвидзене концом идуцого року.

Самочета потераз окончовал функцию заменїка предсидателя Йоакима Раца, и бул член Вивершного одбору, а до НСР вошол як ношитель лїстини „Руска будучносц”.

Попри вибору предсидателя, на схадзки НСР констатовани и шицки задзекованя членох Совиту, членох одборох и членох роботного цела.

