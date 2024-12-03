Стих до стиха – здогадованє на Осифа Костелника (фото)

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Друга Литературно-музична манифестация Стих до стиха – здогадованє на Осифа Костелника отримана внєдзелю, 1. децембра и хижи Лавослава Ружички.

На початку програми зоз пригоднима словами нащивительох и госцох привитал предсидатель домашнього КУД Осиф Костелник Мирко Дорокази, а зоз привитнима словами ше озвали и Звонко Костелник и Йосип Палош.

На манифестациї зоз шпивацкима точками наступели домашнє КУД Осиф Костелник Вуковар, КУД Русинох Винковци, КУД Яким Ґовля Миклошевци, КД Руснацох Осиєк, КУД Яким Гарди Петровци, Дружтво Руснак Петровци, а госц на манифестациї було Словацке културно-просвитне дружтво Людевит Штуш зоз Илоку.

Попри тим Вера Зелинац пречитала реферат з котрим присутних поблїжей упознала о живоце и роботи Осифа Костелника, а тогорочна тема вечара була Костелникова зазберовацка творчосц. Пречитани були и давно забути народни шпиванки котри Осиф позаписовал.

На програми присуствовали член Совиту за национални меншини Републики Горватскей Звонко Костелник, предсидатель Ради рускей националней меншини городу Вуковару Зденко Бурчак, прочелник за дружтвени дїялносци городу Вуковару Йосип Палош, парох вуковарскей грекокатолїцкей церкви Христа Царя о. Олеґ Закалюк и парох петровскей церкви Покрова Пресвятей Богородици Владимир Седлак.

Манифестацию орґанизовало КУД Осиф Костелник Вуковар у соорґанизациї Союзу Русинох РГ, а з финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ и Городу Вуковару. Конферансу ведзели Любица Гаргай и Вера Зелинац авторка конферанси и рефератох.