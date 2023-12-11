ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 9. децембра у хижи Лавослава Ружички отримана перша литературно-музична манифестация „Стих до стиха – здогадованє на Осифа Костелника” котра була пошвецена 120-рочнїци його народзеня.

Програму возвелїчали член Совиту за национални меншини Републики Горватскей (РГ) Звонко Костелник, предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин, предсидатель Ради рускей националней меншини городу Вуковару Зденко Бурчак, началнїк Управного оддзелєня за дружтвени дїялносци городу Вуковару Йосип Палош и парох вуковарскей грекокатолїцкей церкви Христа Ца ря о. Олеґ Закалюк.

На початку програми зоз пригоднима словами нащивительох и госцох привитал предсидатель домашнього КУД-а Осиф Костелник Мирко Дорокази, потим слово превжала Дубравка Рашлянин и Йосип Палош котри манифестацию и отворел.

На манифестациї зоз шпивацкима точками наступели домашнє КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КУД Русинох Винковци, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, КД Руснацох Осиєк, КУД „Яким Гарди” Петровци, а як госци манифестациї наступело Здруженє Мадярох городу Вуковару. Попри того, були пречитани даскельо Костелниково писнїяк и кратши реферати о його живоце и творчосци.

Намира орґанизатора була популаризовац творчосц руского писателя и интелектуалца походзеньом зоз Петровцох по хторим руске КУД ноши мено, попри того популаризовац и преширих любов ґу поетскей творчосци през представянє найудатнєйшей рускей поезиї и прози насталей на нашим просторе.

Манифестацию орґанизовало КУД Осиф Костелник Вуковар у соорґанизациї Союзу Русинох РГ, а з финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ и Городу Вуковару. Конферансу ведзели Любица Гаргай и Вера Зелинац авторка конферанси и рефератох.