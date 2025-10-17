ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На соботу, 18. октобра, з початком на 17 годзин, отрима ше литературно-музична манифестация Стих коло стиха – здогадованє на Осифа Костелника. Место отримованя Велька сала Горватского дому Вуковар на адреси Й. Й. Штросмаєра 20.

У програми буду участвовац домашнє КУД Осиф Костелник Вуковар, КУД Яким Ґовля Миклошевци, Руснак Дружтво Руснацох у Републики Горватскей Петровци, КД Руснацох Винковци, КУД Руснацох Осиєк, словацке КУД Людевит Штур Илок, а приду и госци зоз Кули РКУД др Гавриїл Костельник.

Орґанизатор манифестациї Союз Русинох Републики Горватскей (РГ) и КУД Осиф Костелник Вуковар, а з финансийну потримовку городу Вуковару, Совиту за национални меншини РГ и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.