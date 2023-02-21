Стипендиї и осмерим з Руского Керестура

КУЛА – У шветочней сали Скупштини општини Кула уручени контракти о стипендованю, котри витворели 78 найлєпши студенти зоз просекову оцену векшу як 9 и з чим витворели право на стипендию у суми од 72 тисячи динари, цо значне звекшанє у одношеню на прешли рок.

Контракти уручел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, и з тей нагоди студентом пожадал вельо успиху у будучносци и надпомнул же знанє то найвекши можлїви капитал котри чловек може мац.

Зоз Руского Керестура контракти о стипендованю найлєпших студентох достали осмеро студенти: Соня Балїцки – ФТН, Тереза Будински – ФТН, Исидора Ґецан – Академия уметносцох, Ана Костелник – ПМФ, Тадей Малацко – Академия уметносцох, Сара Планчак – ФТН, Даяна Рац – ФТН и Давор Хома – ФТН.

Кед слово о студентох, вони визначую же им тото стипендованє велька потримовка за їх дальше напредованє, як и же ше предлужа учиц и усовершовац у обласцох у котрих су найуспишнєйши.