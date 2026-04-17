Стипендиї мотивуюци фактор

Национални совит рускей националней меншини и того року орґанизовал екскурзию до Земплинскей Теплици до Словацкей Републики за школярох осмих класох зоз Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура. У викенду за нами, на свойофайтовим наградним путованю були 20-еро руски школяре. Нащива була реализована як часц длугорочного сотруднїцтва хторе тирва од 2016. року, кед тоти два места подписали Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве, а нащива каждого року подрозумює обиходзенє даскелїх городох у Словацкей. Традицийни одход до Словацкей тераз реализовани по дзевяти раз.

На остатанєй схадзки Националного совиту ше розправяло праве и о тим одходзе и чи таке путешествиє наисце нєобходне, и кельо воно терхує буджет тей нашей рускей националней институциї? А о таких одходох ше розправяло уж на даскельо заводи.

Орґанизаторе путованя, и Служба Националного совиту маю тварде обгрунтованє и становиско же школяре муша буц наградзени прето же ше образую на своїм мацеринским язику. Наприклад, за оводарцох и школярох зоз порядней настави по руски зоз других местох єст опредзелєни стипендиї, за школярох у Керестуре нєт, и праве то надополнєнє тим дзецом. За школярох зоз виборней настави руского язика тиж єст орґанизована екскурзия – Лєтнa школа у Попрадзе.

Наградзeни и студенти русинистики, за котрих Совит уж роками опредзелєює стипендиї, а шицко зоз цильом же би ше зачувало тото нашо руске, и же би наша заєднїца була богатша зоз новима фаховцами.

На щесце, єдна зоз добрих висткох то же того року пременєни и Правилнїк о стипендийох НСР, так же тераз дупло звекшани шицки стипендиї котри доставаю руски дзеци, а винїмок же стипендию достаню и студенти першого року после овереного першого семестру.

Стипендия, лєбо наградне путованє сиґурно нє буду порушуюци же би ше дзеци школовали по руски, алє вшелїяк же то єден зоз мотивуюцих факторох дзекуюци котрому праве вони почувствую припадносц єдней заєднїци, и же тота заєднїца наисце дзба о нїх.