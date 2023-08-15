Штири днї прешли у друженю и духовним окрипеню

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Службу Божу на 11:30 у Водици, закончени „Водицов камп 2023ˮ котри тирвал од 10. по 13. авґуст. Тема кампу була „Седаем главни грихи и їх процивни чеснотиˮ, а у кампу участвовали 40 дзеци од 13 роки и старши.

О грихох и чеснотох младим бешедовали преподавателє: приор кармелского манастира у Зомборе о. Стєпан Видак, пастор Еванґелицкей словацкей церкви о Владимир Ловас, парох Беркасовски и Бикичски протоєрей ставрофор о. Владимир Еделински Миколка и керестрски парох протоєрей ставрофор о. Владислав Варґа.

Учашнїки до Водици пришли штварток, 10. авґуста од 13 годзин и такой того вечара мали уводне преподаванє на котрим их привитал парох керестурски о. Владислав Варґа. После преподаваня млади мали друженє.

Другого дня, пияток, учашнїки кампа препровадзели у розрабяню теми котру им дополадня презентовал пастор Еванґелицкей словацкей церкви о. Владимир Ловас зоз супругу Оленку зоз Кисачу. Пополадню мали другу и трецу часц роздумованя на тему котру розпатрал парох беркасовски и бикичски о. Владимир Еделински Миколка. После вечери, коло лоґорского огня млади ше дружели.

Всоботу млади пошли до Зомбору, до Кармелского манастиру дзе приор того манастиру о. Стєпан Видак далєй розпатрал тему, а после нього и керестуски парох о. Владислав Варґа. Окреме интересантне младим було моцне животне шведоченє будуцого постуланта кармелского Патрика Варґу, и шестри Клари Цинкан, СНДМ, котра нєдавно пришагала у Коцуре. Млади мали нагоду розпатрац Зомбор и видзиц Ґрашалковичову палату дзе поставена табла о присельованю Руснацох до Керестура 1751. року.

Внєдзелю на 11ː30 Службу Божу служел о. Владимир Медєши, керестуски парох о. Владислав Варґа, а споведал о. Ярослав Варґа.

За младих тот камп бул окремна нагода нє лєм же би вєдно препровадзели час, алє и же би ше и духовно окрипели.