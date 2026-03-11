Штири рецитаторки ше пласовали на Зонску смотру

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей 58. Општинскей смотри рецитаторох „Максим Єкнич” у Кули, пласмани за висши ступень змаганя, Зонску смотру, виборели штири рецитаторки зоз Руского Керестура – Даниєла и Милена Рамачово, Заря Ковач и Ема Живкович.

Вчера, 10. марца, у Културним центре у Кули змагали ше вкупно 49 рецитаторе у трох возросних ґрупох, од хторих зоз Руского Керестура участвовали дзевецеро.

Так, у катеґориї младшого возросту, од вкупно 20 змагательох кулскей општини, тройо були зоз Керестура, та ше на Зонску смотру пласовала Даниєла Рамач, а участвовали и Павле Папуґа и Сара Малацко.

У штреднїм возросту, од вкупно 21 змагателя, з Керестура участвовали штверо рецитаторе. Треце место освоєла Милена Рамач, на Зонску смотру пласовала ше и Заря Ковач, а участвовали и Кристина Рамач и Олеґ Катона.

У старшим возросту, од вкупно осмерих змагательох, друге место и пласман на висши ступень змаганя освоєла Ема Живкович, а участвовала и Мая Надь.

Рецитаторох з Керестура пририхтали фахово руководителє – Оленка Живкович и Мирослав Малацко.

Попри пласманох на Зонску смотру, на вчерайшим змаганю дзелєна и награда за найлєпшу дикцию, под назву Слободанка Настасич, а того року тото припознанє достал Никола Чизмар зоз старшей возростней катеґориї, хтори источашнє наградзени и зоз першим местом.

Селектор тогорочней смотри бул ґлумец Предраґ Момчилович, консултант за руски язик бул др Александар Мудри, док консултант за мадярски язик – Мария Пастор.

Госц вечара бул композитор Владимир Босанчич, автор познатей шпиванки за дзеци Јесења соната, а смотра отримана у орґанизациї Општини Кула и Културного центру Кула.

Зонска смотра рецитаторох будзе отримана уж на пияток 13. марца у Бачу.