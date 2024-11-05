Штири руски проєкти достали потримовку Буджетского фонду

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ обявело резултати, односно ранґ лїстину вреднованя и бодованя проєктох хтори сцигли на конкурс Буджетского фонду за 2024. рок, а на хторим финансийну потримовку достали и штири руски проєкти.

Найлєпше пласовани руски проєкт, 9. на конкурсней ранґ-лїстини ,,Култура=кнїжка=природа” придало НВУ „Руске слово”. Проєкт достал 176 боди односно 550 тисячи динари. На 37. позициї проєкт Заводу за културу войводянских руснацох „Вики рускей култури виписани з руку” хтори достал 128 боди односно 400 тисячи динари. Такой на шлїдуюцей, 38. позициї зоз истим числом бодох и финансийну потримовку проєкт РНТ „Петро Ризнич Дядя” под назву „Театер на дланї”, док на 68. позициї РКЦ з Нового Саду хтори за проєкт „70 роки Звонимира Павловича” достал 97 боди, односно 300 тисячи динари.

Конкурс розписани 21. авґуста, а того року бул наменєни за програми и проєкти з обласци култури меншинских националних заєднїцох. Буджет тогорочного конкурса бул 30 милиони динари, а сцигли аж 284 прияви. З того числа 229 проєкти сполнєли условия конкурса и ранґовани су, а вкупно 70 проєкти достали финансийну потримовку.

Найвецей могло достац 250 боди, док долня гранїца же би проєкт достал финансийну потримовку була на 97 боди. Проєкти попод тей смужки нє достали средства.

Руски проєкти хтори сполнєли условия конкурса алє нє мали диостаточне число бодох за финансийну потримовку придали КУД „Жатва” зоз Коцура (88 боди), ЗГ „Руска скарбнїца” (71 бод), Руска матка (53 боди) и ЗГ руСТЕМ (25 боди) зоз Руского Керестура, КПД „ДОК” зоз Нового Саду (25 боди), як и Фондация ,,Fundatio Ruthenorum” (0 боди) и Новинарска асоцияция Руснацох НАР з Нового Саду (0 боди). Проєкти хтори нє сполнєли условия тогорочного конкурса придали Софиа з Нового Саду и Здруженє женох „Маря” зоз Шиду.

Лїстину вреднованя и ранґованя приявених програмох и проєктох мож опатриц на тим линку.