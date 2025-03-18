Столнотенисере страцели у Бачкей Паланки

БАЧКА ПАЛАНКА – Столнотениски клуб „Русин” пияток 14. марца у Бачкей Паланки одбавел 11. коло Южно Бачкей лиґи процив екипи СТК „Бачка Паланка 2” и пораженєи є зоз вкупним резултатом 4:0.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Иґор Фейди и Стефан Горняк.

1. Марко Курчан – Стефан Горняк – 4:0.

2. Мико Йованович – Михайло Сабадош – 3:1.

3. Златко Нишевич – Иґор Фейди – 3:0.

4. Марко Курчан/Мико Йованович – Михайло Сабадош/Иґор Фейди – 3:1.

У шлїдуюцим 12. колу Южно Бачкей лиґи СТК „Русин” будзе бавиц 30. марца у Руским Керестуре процив екипи СТК „Egyseg 2” зоз Нового Саду.