РутенпресСпортТексти

Столнотенисере страцели у Бачкей Паланки

автор Д. Барна
автор Д. Барна 17 Опатрене

БАЧКА ПАЛАНКА – Столнотениски клуб „Русин” пияток 14. марца у Бачкей Паланки одбавел 11. коло Южно Бачкей лиґи процив екипи СТК „Бачка Паланка 2” и пораженєи є зоз вкупним резултатом 4:0.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Иґор Фейди и Стефан Горняк.

1. Марко Курчан – Стефан Горняк – 4:0.

2. Мико Йованович – Михайло Сабадош – 3:1.

3. Златко Нишевич – Иґор Фейди – 3:0.

4. Марко Курчан/Мико Йованович – Михайло Сабадош/Иґор Фейди – 3:1.

У шлїдуюцим 12. колу Южно Бачкей лиґи СТК „Русин” будзе бавиц 30. марца у Руским Керестуре процив екипи СТК „Egyseg 2” зоз Нового Саду.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка почина Медзинародни саям кнїжкох

На штварток промоция руских виданьох на Медзинародним сайме...

Ґимназиялци успишни на конкурсу „Енерґия вшадзи коло нас”

Шицки ше пласовали на Зонску смотру рецитаторох

Оформени Туристични форум општини Жабель