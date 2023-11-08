Столнотенисере успишни на змаганьох

ОДЖАК – Школяре Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, на Окружним змаганю у столним тенису 3. новембра у Оджаку, посцигли красни успихи, а першопласовани хлапци зоз основней школи, поєдинєчно и екипно, виборели пласман и на Републичне змаганє хторе будзе отримане шлїдуюцого року.

У основношколским возросту, у катеґориї хлапцох, поєдинєчно 1. место завжал Матей Макаї, школяр 8. класи, а екипно Макаї вєдно зоз Мартином Пашом, 5. класа, и Теодором Гарвильчаком, 5. класа, тиж освоєли 1. место.

У штредньошколским возросту, тиж у катеґориї хлапцох, за керестурску Школу поєдинєчно змагал ше Александар Шанта, школяр II-1 оддзелєня ґимназиї, хтори освоєл 2. место, а вєдно зоз Алексом Митровичом, школяром III-2 оддзелєня, тиж 2. место освоєли екипно.

У поєдинєчней катеґориї дзивчатох змагала ше и Наталия Жирош школярка IV-2 сербского оддзелєня ґимназиї и посцигла 3. место, а 2. место освоєла екипно зоз свою шестру Марию Жирош школярку III-2 тиж сербского оддзелєня ґимназиї.

Школярох обидвох возростох на змаганє водзела професорка физичного у штреднєй школи Соня Чапко, вона и пририхтала штредньошколцох, а столнотенисерох основношколского возросту пририхтали Драґан Ковачевич и Владимир Гарвильчак.