Страцени боди пред конєц стретнуца

ПАРАҐИ – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 29. септембра у Параґох одбавела седме першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Будучносц” и зазначела пораженє зоз резултатом 2:1.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович (Давид Неделькович), Зоран Сердар, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Мариян Малацко), Димитриє Ґрубачич (Павле Човс) и Давид Гарди.

Ґол за Искру дал Душан Бокан.

У идуцим 8. колу ВФЛ Сивер, Искра, на нєдзелю, 6. октобра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ФК „Младосц” зоз Туриї, а стретнуце почнє на 15:30 годзин.