Розпорядок богослуженьох у Страсним тижню

ДЮРДЬОВ – У Страстним тижню, богослуженя за вирних парохиї Рождества Пресвятей Богородици буду по шлїдуюцим розпорядку:

На Желєни штварток, або здогадованє на Тайну Вечеру, 17. априла на 18 годзин будзе Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького.

На Вельки пияток, 18. априла, на 9 годзин буду Царски часи, на 15 годзин Вечурня Исусового хованя, а на 18 годзин будзе Єрусалимска Утриня.

На Вельку соботу, 19. априла, на 9 годзин будзе Служба Божа св. Василия Велького зоз Вечурню, а на 21 годзин Воскресна Утриня зоз литию, обходом, коло церкви.

На нєдзелю, 20. априла, Воскресенє Христово – Пасха. На 10 годзин будзе Служба Божа и пошвецанє паскох.