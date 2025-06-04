Штредньошколци преславели конєц штиророчного школованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матуранти керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ, пондзелок преславели свой матурски вечар, традицийно у ресторану Бостон.

Позберали ше опрез своєй школи у шветочних шматох, дзе их пришли випровадзиц и їх родичи и приятелє, а застановяли ше и преходнїки.

Матуранти ше од школи прешпацирали по Русинскей улїци, та по центер валала и ресторан, а з нїма у колони ишли и їх оддзелєнски старшини Тереза Катона, Ясминка Надь и Єлена Миркович, директорка и професоре.

У тим школским року штиророчне школованє закончели вкупно 46 матуранти, тих дньох покладаю матурски испити, а од 9. по 12. юний матуранти буду бранїц свойо матурски роботи.

Шветочне додзельованє дипломох будзе на пондзелок 16. юния.