Штредньошколци мали матурски вечар

ЖАБЕЛЬ – Школяре закончуюцих класох Штреднєй школи ,,22. октобер” Жабель 12. юния преславели матурски вечар. З тей нагоди, найуспишнєйшим школяром додзелєни дипломи и нагади.

Вельких матурантох поздравел предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, хтори им поручел же би и у дальшим школованю були роботни и же би пестовали приятельства здобути у школи.

Ношителє дипломи ,,Вук Караджич” то Марко Вукович, Катарина Попов, Кристина Николич, Милица Видич и Лазар Топич, а за школяра ґенерациї вибрана Милица Видич.

Плакету и пенєжну награду Фондациї Злоколица достала Милица Стоянович.