Штредньошколци нащивели Сиверну Македонию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре Дома школярох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура од 23. по 29. марец пребували у месце Радовиш у Сиверней Македониї, а у рамикох проєкту Медийска писменосц.

Проєкт финансує Европска уния и влада Нємецкей, а имплементує го Реґионална канцелария за младих за Заходни Балкан. Проєкт ше занїма з тему медийскей писменосци, а у його рамикох уключена и черанка нащивох од котрих єдна витворена влонї у новембру кед школяре з Радовишу були у Руским Керестуре, а друга им врацена нащива керестуских штредньоколцох.

У обидвох нащивох школяре участвовали у роботньох о медийскей писменосци а були госци и у вельких медийских хижох у Сербиї и Сиверней Македониї.

До проєкту уключена и директорка Школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински и управнїца Дома школярох у керестурскей Школи Лїляна Рудакиєвич, та вони водзели и школярох на тим путованю.