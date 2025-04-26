Стредньошколци вечар сцигли до Нового Саду

НОВИ САД – Протест стредньошколцох наволани „Онлайн нє ришенє” наявени за нєшка, 26. април у Новим Садзе, а почнє на крижней драги Футоґскей улїци и Булевара ошлєбодзеня на 11:52 зоз шеснац минути цихосци и будзе тирвац 12 годзини, до 8 минути после пол ноци.

Стредньошколци зоз цалей Сербиї сцигли пешо вчера вечар по вельким дижджу до Нового Саду, дочекани су при Футоґским пияцу. Потим шицки вєдно пошли ґу гайзибанскей станїци дзе положели квеце на месце дзе настрадали 16 особи кед спадло надкрице Желєзнїцкей станїци.

Зоз Зренянину матуранти пешо рушели штварток, 24. априла и того вечара сцигли до Жаблю. Як за Рутенпрес явели гражданє зоз Жаблю, стредньошколцох дочекали гражданє зоз шицких местох општини и после 16 минути цихосци школяре змесцени до приватних обисцох, бо им општинска власц нє дошлєбодзела преспац у спортскей гали.