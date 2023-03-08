Штредньошколци сцигли на праксу до Солуну

СОЛУН – Школяре напряму Туристично-готелиєрски технїчар, фаховей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, внєдзелю одпутовали на двотижньову фахову праксу до Солуну. Пондзелок 6. марца уж започали свойо активносци.

Школярох провадза професорки Анико Войчена и Рената Зорич, пракса будзе тирвац два тижнї, а реализує ше у рамику проєкта Еразмус плус – фахове образованє и обучованє.

Вельке намаганє и робота тиму керестурскей Школи, зоз потримовку Еразмус плус тиму Сербиї и одличним сотруднїцтвом зоз партнером на тим проєкту, Иподоми центром у Солуну, оможлївели же би уж на други завод, а тераз шеснацецеро найлєпши школяре достали нагоду усовершовац свойо знаня и схопносци на фаховей пракси у Солуну у Греческей.