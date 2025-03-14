Штредньошколцом з Кули перше место на змаганю „Енерґия вшадзи коло нас”

НОВИ САД – Школяре другей класи Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” зоз Кули, Татяна Плавшич, Лазар Попович и Андрей Рац (з Руского Керестура), з напряму Обновлїви жридла енерґиї, завжали перше место на змаганю „Енерґия вшадзи коло нас 2024/25” у катеґориї модели и макети.

Ментор наградзеним школяром була професорка електро ґрупи предметох Александра Адамович. Дарунки и припознаня наградзеним школяром уручени на закончуюцей манифестациї котра отримана 12. марца на Факултету за економию и инжинєрски менаджмент у Новим Садзе.

Манифестация Енерґия вшадзи коло нас ше отримує у основних и штреднїх школох Войводини дзе ше школяре змагаю у рижних катеґорийох. Проєкт потримує Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, а реализує го Факултет ФИМЕК.