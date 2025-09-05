Ирина Папуґа на Стретнуцох у Матки

НОВИ САД – У Клубу аматерох Руского културного центру (РКЦ) вчера отримане перше Стретнуце у Матки у новей сезони того вецейрочного сериялу програмох чий автор и домашнї Славко Винаї, а його собешеднїца з тей нагоди була секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

Вона бешедовала о своїм вецейдеценийним анґажованю у явним живоце нашей заєднїци, а насампредз у обласци просвити, публицистики и видавательней дїялносци Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Сериял Стретнуца у Матки привитує ношительох и актерох рускей науковей, културней и уметнїцкей сцени з хторима ше през розгварку спатра актуални стан як и розвой нашей националней заєднїци. У предходних рокох госци Стретнуцох були на дзешатки наших писательох, науковцох, новинарох, музичарох и особох з явного живота хтори зоз своїм дїлом и роботу охабели значни шлїд у културним живоце рускей заєднїци.