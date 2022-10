Стретнуце младих „Хто Святи и цо нам поручую?”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. Oца Миколая на соботу, 29. октобра будзе домашня стретнуца младих „Хто Святи и цо нам поручую”.

Стретнуце будзе отримане у Катедрали св. Миколая, у манастире шестрох Служебнїцох НДМ, а роботнї ше буду одвивац у Духовно пасторалним центру „Йосафата”.

Присутних привита керестурски парох о. Владислав Варґа, а о тим хто святи и цо нам поручую будзе наказовац о. Доминик Ралбовски. Млади буду мац нагоду и вибрац святого котрого и сценски прикажу.

Закончуюца часц будзе заєднїцка молитва пацеркох и танєц Евену Шалом зоз котрим ше млади зявели у Суботици на „ХосанаФесту”.

(Опатрене 45 раз, нєшка 45)