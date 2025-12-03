КултураРутенпресТексти

Стретнуце националних меншинох

автор Ол. Папуґа
СУБОТИЦА – Дружтво Словенцох Триґлав зоз Суботици, на штварток, 4. децембра на 18 годзин у Читальнї городскей библиотеки орґанизує СУМУС – Стретнуце националних меншинох, крачунски концерт на хторим ше представя шпивацки ґрупи зоз КУД-ох.

Кажда национална меншина будзе мац нагоду представиц ше зоз новорочнима шпиванками, рецитациями.

На концерту будзе наступац Дружтво Руснацох зоз Суботици, здруженє Личанох, мадярске здруженє, греческе, сербско-русийске, нємецке и словенске.

Поволани шицки най приду на концерт, дзе годни уживац у предкрачунскей атмосфери.

